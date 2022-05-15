В Украине разгорелся неожиданный скандал с Евровидением

Украинские судьи не оценили польского конкурсанта, — поясняет UNIAN. Из-за этого Вадим Лисица, Андрей Капраль, Ирина Федишин, Андрей Яцкив и Лукьян Галкин, вошедшие в состав украинского национального жюри, нарвались на критику от зрителей и звезд.

Глава жюри Вадим Лисица решил оправдать свою позицию. В Facebook он написал — все коррупционные составляющие исключены.

“Никаких возможностей влиять на решение друг друга не имел ни один член жюри, а тем более глава. Поэтому Польша и другие страны получили те же оценки, что заслужили по мнению каждого из судей. Деньги за это никто не получал. Никаких преференций и других поощрений никто не имел”, — заявил украинский продюсер.

Певица Ирина Федишин, которая стала частью жюри, отметила, что прекрасно понимает недовольство общественности.

“Если бы я была по сторону зрительского голосования, я бы тоже была такой разъяренной. Потому что, несмотря на то, что “Евровидение” все же вроде как аполитичный конкурс, трудно отстраниться, когда в твоей стране война и больше руку помощи тебе протягивает Польша. Когда я увидела такие результаты — это было шоком и для меня”, — рассказала Федишин.

Она обнародовала фотографию своей анкеты, где видно, что польскому певцу она поставила 10 баллов. При этом правилами конкурса запрещено делиться своими оценками и как-либо их комментировать.

Но в комментариях к посту говорится, что на этом фото показаны не баллы, а место.

Певец Андрей Капраль также пояснил свою позицию. “Мой выбор стал моим судилищем, хотя я дал Польше 7-е место из 24-х! Как обрабатываются баллы, я не знаю. Приговор против меня начал действовать мгновенно. Даже не представлял, что с сегодняшнего дня столько людей станет мной интересоваться. Каждый в жизни за что-то несет ответственность. Поверьте, обидеть поляков я не хотел”, — написал он.