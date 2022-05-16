Борис Корчевников “пригвоздил” Евровидение с точки зрения православия

“Ну, вот такие они теперь. Бога потому что изгнали. И стали такими. И “Евровидение” — это их ежегодный парад, всеевропейская антипасха. Варфоломеевская ночь, шабаш ведьм в помесь с гей-парадом и духом свального греха. Черная месса с элементами древней храмовой проституции, факельного шествия, политики и прочих женщин с бородами”, — разошёлся телеведущий.

Также он предположил, что для победы в “Евровидении” достаточно лишь “присягнуть сатане”, и порадовался за россиян, которые не участвуют в конкурсе в этом году. “Милость Божья, что Россия выведена из этого морока”, — подытожил он.