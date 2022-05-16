Он не хотел уходить: Дэвид Теннант вернется в сериал “Доктор Кто”
Британские актеры Дэвид Теннант и Кэтрин Тейт снова сыграют в сериале “Доктор Кто”. Об этом пишет Deadline.
Теннант вновь воплотит образ Доктора, а Тейт — Донны, его спутницы.
По информации издания, они появятся в следующем сезоне шоу, за производствое которого взялся шоураннер Рассел Т. Дэвис — человек, который возродил сериал после долгого отсутствия и задал новые “правила игры”.
Сам Дэвис прокомментировал новость так: “Это выглядит невозможным — сначала мы объявляем нового Доктора, а затем возвращаем старого вместе с замечательной Донной — что, черт возьми, происходит? Возможно, это недостающая история. Или параллельный мир. Или сон, или трюк, или воспоминание. Единственное, что я могу подтвердить, это то, что это будет зрелищно, поскольку две наши величайшие звезды воссоединятся для битвы всей жизни”.
Теннант играл десятого Доктора на протяжени трёх полных сезонов (2-4) и спецвыпусков перед 5-м сезоном. Также вернулся в юбилейной спецсерии “День Доктора” (2013). Кэтрин Тейт играла спутницу Доктора в 4-м сезоне, позднее появившись в финальных спецсериях с Теннантом “Конец времени”.