Он не хотел уходить: Дэвид Теннант вернется в сериал “Доктор Кто”

По информации издания, они появятся в следующем сезоне шоу, за производствое которого взялся шоураннер Рассел Т. Дэвис — человек, который возродил сериал после долгого отсутствия и задал новые “правила игры”.

Сам Дэвис прокомментировал новость так: “Это выглядит невозможным — сначала мы объявляем нового Доктора, а затем возвращаем старого вместе с замечательной Донной — что, черт возьми, происходит? Возможно, это недостающая история. Или параллельный мир. Или сон, или трюк, или воспоминание. Единственное, что я могу подтвердить, это то, что это будет зрелищно, поскольку две наши величайшие звезды воссоединятся для битвы всей жизни”.