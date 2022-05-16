Александр Гордон женился на 20-летней студентке
Телеведущий Александр Гордон тайно обвенчался с 20-летней арфисткой Софией Каландадзе, которая, как несложно посчитать, ему во внучки годится. Это уже пятый брак для 58-летнего журналиста, — подсчитало ura.ru.
“Несколько месяцев назад пара решила тайно узаконить свои отношения и расписалась в одном из загсов, а вчера 58-летний Александр Гарриевич и 20-летняя София обвенчались в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале”, — сообщают российские СМИ.
Два года назад Гордон развелся с актрисой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака. Он женился на ней, когда артистке было также 20 лет. В браке у пары родились двое сыновей.
С новой женой Гордон познакомился в 2018 году. Тогда юная арфистка, студентка Государственного музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова выступала на фестивале в Елабуге, там же Гордон читал сонеты. Видимо, дуэт сложился.