Александр Гордон женился на 20-летней студентке

“Несколько месяцев назад пара решила тайно узаконить свои отношения и расписалась в одном из загсов, а вчера 58-летний Александр Гарриевич и 20-летняя София обвенчались в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале”, — сообщают российские СМИ.

Два года назад Гордон развелся с актрисой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака. Он женился на ней, когда артистке было также 20 лет. В браке у пары родились двое сыновей.

С новой женой Гордон познакомился в 2018 году. Тогда юная арфистка, студентка Государственного музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова выступала на фестивале в Елабуге, там же Гордон читал сонеты. Видимо, дуэт сложился.