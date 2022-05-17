ФОТО | Экс-супруг Дженнифер Лопез сделал предложение 23-летней модели

Избранница артиста, которая является обладательницей титула “Мисс Вселенная Парагвая 2021”, показала в личном блоге кольцо с драгоценным камнем от возлюбленного.

Слухи о романе пары появились в феврале 2022 года, а в марте Марк Энтони и Надя Феррейра подтвердили свои отношения — они опубликовали в соцсетях романтические фотографии.

Если дело дойдет до свадьбы, то для композитора брак станет четвертым, а модель замужем еще не была.

У артиста пятеро детей: 28-летняя дочь Арианна от бывшего офицера полиции Нью-Йорка Дэбби Росадо, 21-летний Кристиан и 18-летний Райан от “Мисс Вселенной 1993” пуэрториканки Даянары Торрес, а также 14-летние близнецы Эмма и Максимилиан от певицы Дженнифер Лопез.

С Джей Ло Энтони состоял в браке шесть лет: они поженились в 2004-м и расстались в 2011 году. Любопытно, что сама певица тоже готовится к свадьбе: недавно она объявила о помолвке с Беном Аффлеком.