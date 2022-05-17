Раскрыта судьба квартиры Чулпан Хаматовой в центре Москвы

Хаматова владеет квартирой площадью 158 метров в доме 1910 года постройки в районе Патриарших прудов. Недвижимость актриса приобрела 10 лет назад до официального развода, но жилье полностью находится в ее собственности. По данным источника, вопрос с поиском арендаторов артистка решает удаленно.