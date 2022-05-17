17.05.2022, 15:00
Раскрыта судьба квартиры Чулпан Хаматовой в центре Москвы
ФОТО: screenshot - youtube
Актриса Чулпан Хаматова, переехавшая на ПМЖ в Латвию из России, планирует сдавать квартиру в центре Москвы, — выяснили российские журналисты.
Хаматова владеет квартирой площадью 158 метров в доме 1910 года постройки в районе Патриарших прудов. Недвижимость актриса приобрела 10 лет назад до официального развода, но жилье полностью находится в ее собственности. По данным источника, вопрос с поиском арендаторов артистка решает удаленно.
Квартира ориентировочно оценивается 2 млн евро. На аренде элитной недвижимости можно зарабатывать около 4,5 тыс. евро в месяц.