16.05.2022, 16:30
В возрасте 100 лет умерла актриса Нина Мазаева
ФОТО: screenshot - youtube
Заслуженная артистка РСФСР Нина Мазаева скончалась в возрасте 100 лет. Об этом сообщает “МК” со ссылкой на директора Дома ветеранов сцены имени М. Г. Савиной Наталью Чибиреву.
Зрителю Нина Мазаева известна прежде всего по запоминающимся ролям в кино. В частности, она сыграла главную роль в фильме “Небо Москвы” (1944) режиссера Юлия Райзмана и директора школы в картине “Вам и не снилось…” (1980) Ильи Фрэза. Также она много лет проработала в театрах Петербурга.
В октябре 2021 года Нина Мазаева выиграла сертификат на 100 тысяч рублей — на её сертификат о вакцинации от коронавируса пал выбор компьютера.