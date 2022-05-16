В возрасте 100 лет умерла актриса Нина Мазаева

Зрителю Нина Мазаева известна прежде всего по запоминающимся ролям в кино. В частности, она сыграла главную роль в фильме “Небо Москвы” (1944) режиссера Юлия Райзмана и директора школы в картине “Вам и не снилось…” (1980) Ильи Фрэза. Также она много лет проработала в театрах Петербурга.