Марат Башаров жалуется на бедность — в своем понимании этого слова

По словам Башарова, его накоплений не хватит на покупку недвижимости. “Так мы не зарабатываем, чтобы иметь возможность вкладывать в квартиры!” — цитирует Башарова “Пятый канал”.

Он указал на то, что сейчас у него мало ролей. “Сейчас съемок мало, в театре тоже мало работы”, — сказал артист. Недавно он приобрел небольшой катер, однако строительство судна застопорилось из-за санкций.

В феврале 2022 года Марат Башаров был уволен из московского театра “Школа современной пьесы”. Художественный руководитель ШСП Иосиф Райхельгауз жаловался, что артист якобы едва не сорвал театру важные зарубежные гастроли. Он же объяснял это местью за патриотизм.