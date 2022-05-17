Самоволка? Макс Барских улетел в США

Артист выступил на мероприятии с песней. Для выхода на сцену он выбрал рубашку в стиле милитари и накинул на плечо украинский флаг. Барских в беседе с Billboard утверждает, что потерял большую часть своих российских поклонников. Также он рассказал, что столкнулся со шквалом критики в социальных сетях.

Ранее Барских заявил о вступлении в ВСУ. В начале апреля исполнитель рассказал подписчикам, что отправился пока не на фронт, а на учения.

До этого украинский певец раскритиковал российских подписчиков, после чего отменил все концерты в России, но не стал возвращать деньги поклонникам, пообещав отправить их на благотворительность. Также он сообщил, что запрещает свои песни на территории Российской Федерации и разрывает контракты с российскими компаниями.