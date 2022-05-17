ВИДЕО | “Сердца Вильнюса горят желто-синим”: Вильнюс поддерживает Украину ремейком украинского хита Евровидения(3)
Литовская участница Евровидения Моника Лю в знак солидарности с пострадавшим от войны народом Украины исполнила ремейк песни Stefania украинских финалистов “Евровидения” Kalush Orchestra. Совместно с солистами Национального театра оперы и балета, известными литовскими музыкантами и детским хором Моника Лю представила песню в видеоклипе, выпущенном в Дни Украины в Вильнюсе.
16 мая 2022 года. В этом году представительница Литвы на песенном конкурсе “Евровидение” Моника Лю использовала силу музыки, чтобы выразить поддержку Украине и украинским финалистам “Евровидения” Kalush Orchestrа. Певица не только размахивала украинским флагом во время полуфинального и финального концертов в прямом эфире, но и присоединилась к инициативе известных музыкантов страны, солистов Национального театра оперы и балета и детского хора, в знак музыкальной солидарности исполнивших в Вильнюсе песню победителей конкурса. Музыканты и исполнители призывали продолжать поддерживать Украину во время и после конкурса песни “Евровидение”.
Моника Лю вместе с другими литовскими музыкантами исполнила песню Stefania, отобранную для участия Украины в конкурсе “Евровидение”, в новом клипе, снятом на улицах Вильнюса. Эта инициатива призвана продемонстрировать постоянную поддержку Украины жителями Вильнюса с момента начала войны (24 февраля) и выразить солидарность с военными беженцами.
Наряду с оригинальным текстом, переведенным на английский язык, в ремейке украинского хита “Евровидения” появился новый куплет: “Сердца Вильнюса / Горят желтым и синим / Пока мы свободны / Мы будем рядом с вами”. По словам создателей ремейка, именно такие настроения преобладают в столице и во всей стране на протяжении всего вторжения в Украину.
Музыканты и исполнители собирались и выступали вместе на праздновании Дней Украины в Вильнюсе. Вильнюсская вышиванка — фестиваль 13-15 мая, объединяющий культуру Вильнюаса и вышиванки, элемента национального украинского костюма, вышитого красочными традиционными узорами. Фестиваль знакомит гостей с украинской культурой, искусством и историей. Жителям и гостям Вильнюса предлагается полюбоваться старинными традиционными украинскими костюмами, принять участие во флешмобе и гибридном фестивале танцев, побродить по улицам по образовательному маршруту, выявляющему связи Литвы и Украины на протяжении всей истории, и попробовать национальные украинские блюда в импровизированных ресторанах.
“Вильнюс стал домом для многих украинских беженцев. Горожане активно выражают поддержку Украине в виде пожертвований, гуманитарной помощи и волонтерской работы с самого начала войны”, — говорит мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. “В прошлом году мы отпраздновали “Евровидение” общегородскими акциями и концертами, но на этот раз речь идет о солидарности, единстве и поддержке всех, кто пострадал от войны. Поэтому ремейк украинской песни Stefania на “Евровидении” — это еще один способ твердо заявить, что мы вместе с Украиной сейчас и всегда”.
В прошлом году Вильнюс организовал масштабное празднование в поддержку коллектива The Roop и их песни “Discoteque”, исполненной на “Евровидение”. Тогда памятники столицы надели желтые аксессуары в тон костюмам группы на “Евровидении”. Однако в этом году празднование “Евровидения” проходит более сдержанно из-за продолжающейся войны в Украине.