ВИДЕО | “Сердца Вильнюса горят желто-синим”: Вильнюс поддерживает Украину ремейком украинского хита Евровидения

16 мая 2022 года. В этом году представительница Литвы на песенном конкурсе “Евровидение” Моника Лю использовала силу музыки, чтобы выразить поддержку Украине и украинским финалистам “Евровидения” Kalush Orchestrа. Певица не только размахивала украинским флагом во время полуфинального и финального концертов в прямом эфире, но и присоединилась к инициативе известных музыкантов страны, солистов Национального театра оперы и балета и детского хора, в знак музыкальной солидарности исполнивших в Вильнюсе песню победителей конкурса. Музыканты и исполнители призывали продолжать поддерживать Украину во время и после конкурса песни “Евровидение”.

Моника Лю вместе с другими литовскими музыкантами исполнила песню Stefania, отобранную для участия Украины в конкурсе “Евровидение”, в новом клипе, снятом на улицах Вильнюса. Эта инициатива призвана продемонстрировать постоянную поддержку Украины жителями Вильнюса с момента начала войны (24 февраля) и выразить солидарность с военными беженцами.

Наряду с оригинальным текстом, переведенным на английский язык, в ремейке украинского хита “Евровидения” появился новый куплет: “Сердца Вильнюса / Горят желтым и синим / Пока мы свободны / Мы будем рядом с вами”. По словам создателей ремейка, именно такие настроения преобладают в столице и во всей стране на протяжении всего вторжения в Украину.