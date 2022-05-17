В Вентспилсе пройдет юбилейный фестиваль уличного спорта и культуры "Ghetto Games Festivāls"

Самыми красочными и главными мероприятиями станут реп-батл “Ghetto Brīvrunu Batls”, бойцовский турнир “Ghetto Fight” и “Ghetto Slam Dunk”.

На турнире “Ghetto Fight” полупрофессионалы и юниоры покажут 15 зрелищных боев в клетке по правилам ММА и панкратиона. По традиции, в центре Вентспилса на сцене встретятся любители рэпа и мастера батл-рэпа, чтобы сразится в “Ghetto Brīvrunu Batls”.

С каждым годом количество участников растет и участвуют как опытные рэперы, так и очень талантливые подростки. Уникальный баскетбольный конкурс “Slam Dunk” собирает лучхих “данкеров” в одном месте. Это мероприятие является самым ожидаемым в сезоне для всех друзей и поклонников Ghetto Games.

Также паралельно буду проходить матчи “Ghetto Floorball”, где примут участие лучшие команды и именно в Вентспилсе состоится финал соревнований по булитам.

В зоне скейтпарке стартуют кубок Латвии по “Inline” роллер спорту и звездная игра “Inline Ghetto Floorball”, этап скейтборд-лиги Латвии, соревнования на самокатах и кубок Латвии по BMX. Целых три дня на улицах Вентспилса будут проходить мероприятия от “Ghetto Football”: регулярный турнир 3 на 3, “Ghetto Panna”, а также впервые состоится международный турнир “Ghetto Football freestyle”.

“Ghetto Basket” sacensības norisināsies 9 dažādās grupās, kur komandas cīnīsies ne tikai par balvām, bet arī par punktiem Ghetto Basket rangā un FIBA 3x3 reitinga punktiem.

Феситавль “Ghetto Games” это настоящий праздник, которого ждут многие люди. Это будет десятый год и определенно самый масштабное событие в Балтии в области уличных и экстремальных видов спорта. В это время люди приежаю в Вентспилс из множества городов, чтобы увидеть всё своими глазами. Мы не сомневаемся, что вместе с Ghetto Games и Раймондом Элбакяном мы сможем устроить незабываемый праздник для каждого жителя и гостя Вентспилса — заявил заместитель председателя городского совета Вентспилса Гунтис Блумбергс.