17.05.2022, 11:03
Уже в эту субботу в Таллинне выступит KAZKA!(1)
В MJClub!
Pressifoto
Ансамбль Kazka образовался в начале 2017 года под музыкальным брендом Mamamusic. Помимо солистки Александры Зарицкой, в состав группы изначально входили гитарист и клавишник Никита Будэш, позже к ним присоединился Дмитрий Мазуряк, который отвечал за игру на деревянных духовых инструментах.
Первый сингл “Свята” вышел в первый день весны. По итогам года группа заняла 9-е место в чартах самых модифицированных песен, а сама группа получила премию YUNA в категории “Прорыв 2017 года”.
Осень 2017 года началась для Александры и Никиты с участия в 8-м сезоне “Х-Фактора”. Каждый судья брал по участнику, поэтому KAZKA связалась с Андреем Данилко.
Они исполнили песню “Love Runs Out” и попали в тройку лучших, но, к сожалению, в общем зачете KAZKA заняли лишь 7-е место.
https://www.facebook.com/mjproduction.ee/videos/734431917553910
Далее Украина услышала студийный альбом “КАРМА”, который содержал 10 песен. Несомненной жемчужиной альбома стала песня “Плакала”, которая очаровала слушателей не только из Украины, но и из России, Болгарии, Молдовы и Казахстана.
В 2018 году к команде KAZKA присоединился третий участник Дмитрий Мазуряк. В детстве он любил играть на музыкальных инструментах в Карпатах. Позже Мазуряк окончил местную музыкальную школу. После музыкальной школы решил ее окончить и поступил в Киевский педагогический институт на факультет искусств. Через некоторое время на помощь группе приходит Юрий Никитин, знакомый Будаша, который помогал ансамблю на профессиональном уровне в качестве генерального менеджера звукозаписывающей компании Mamamusic.