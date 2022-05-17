Уже в эту субботу в Таллинне выступит KAZKA!

Первый сингл “Свята” вышел в первый день весны. По итогам года группа заняла 9-е место в чартах самых модифицированных песен, а сама группа получила премию YUNA в категории “Прорыв 2017 года”.

Осень 2017 года началась для Александры и Никиты с участия в 8-м сезоне “Х-Фактора”. Каждый судья брал по участнику, поэтому KAZKA связалась с Андреем Данилко.

Они исполнили песню “Love Runs Out” и попали в тройку лучших, но, к сожалению, в общем зачете KAZKA заняли лишь 7-е место.