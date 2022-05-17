Алла Пугачева сообщила, когда вернется в Россию, а ее внук опроверг слухи о продаже ее замка

Сообщения о том, что Пугачева и ее муж телеведущий Максим Галкин уехали из России в Израиль, появились в начале марта.

Тем временем ее внук — Никита Пресняков — опроверг слухи о том, что певица и юморист продают особняк в деревне Грязь. “Алла и Максим не продают замок. И в Латвию они переезжать не собираются. Все, что пишут в интернете — неправда. Мой вам совет: не верьте всему, что показывают на сомнительных каналах, когда некий голос за кадром озвучивает непроверенную информацию”, — высказался Пресняков.