Алла Пугачева сообщила, когда вернется в Россию, а ее внук опроверг слухи о продаже ее замка
Певица Алла Пугачева рассказала, что вернется в Россию осенью, пишут “Известия”. По ее словам, она планирует вернуться с детьми в сентябре, когда закончатся школьные каникулы.
“1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся”, — сказала Пугачева.
Сообщения о том, что Пугачева и ее муж телеведущий Максим Галкин уехали из России в Израиль, появились в начале марта.
Тем временем ее внук — Никита Пресняков — опроверг слухи о том, что певица и юморист продают особняк в деревне Грязь. “Алла и Максим не продают замок. И в Латвию они переезжать не собираются. Все, что пишут в интернете — неправда. Мой вам совет: не верьте всему, что показывают на сомнительных каналах, когда некий голос за кадром озвучивает непроверенную информацию”, — высказался Пресняков.