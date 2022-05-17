Мегапопулярный символ техно музыки Борис Брейча приезжает в Таллинн 24 июня!

История успеха Бориса получила дальнейшее развитие в 2019 году. Он уже пользуется статусом суперзвезды во всем мире, но этого еще недостаточно. Он продал огромные клубы в США в течение нескольких минут, и почти все знают его. Без него невозможно представить техно-сцену, и он заслужил там свое место. В 2019 году появилось много новых синглов и количество его слушателей говорило о многом. С 2019 года у Бориса также контракт с известным лейблом “Ultra Music”. Его музыка также звучала по радио.

Своими специально созданными шоу “Борис Брейча в концерте” он без проблем заполнял огромные залы, вмещавшие до 15 000 человек. В 2020 году его история успеха начинается еще более многообещающе, чем в предыдущем году. Он начал год с долгожданного альбома “Space Diver”. и он уже выступал в ток-шоу на немецком телевидении. Его имя уже украшает многочисленные составы самых известных фестивалей по всему миру. США, Бразилия, Аргентина, Италия, Испания, Чили, Колумбия — вот лишь некоторые из стран, где Борис снова выступит в этом году. Помимо документального фильма о его жизни, мы можем ожидать много новых сюрпризов в этом году.