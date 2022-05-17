Мегапопулярный символ техно музыки Борис Брейча приезжает в Таллинн 24 июня!
Родившийся в 1981 году, Борис Брейча начал свое музыкальное образование еще в детстве. Его первые два релиза в 2006 году, “Monster” и “Yellow Kitchen”, были выпущены на берлинском лейбле Autist Records. Спустя несколько EP Борис перешел с Autist Records на Harthouse. В таких треках, как “Die Maschinen Sind Gestrandet” и “Lost Memory”, он сочетал свое уникальное звучание с максимальным разнообразием. Следовательно, он стал “исключительным талантом 2007” в журнале электронной музыки Raveline. Борис также создал свой второй псевдоним под названием “ANNA” в 2007 году и выпустил несколько новаторских релизов на Autist Records. После четырех лет гастролей, трех альбомов и множества синглов Борис стал постоянным фаворитом современной клубной сцены. С его амбициями и стремлением к новым и экспериментальным музыкальным направлениям, он снова и снова показывает своим слушателям, каким захватывающим может быть минимал-техно — гораздо больше, чем просто конгломерат повторяющихся и пуристических элементов.
“Высокотехнологичный минимализм”
В 2012 году Борис создал свой собственный музыкальный жанр High-Tech Minimal, который часто называют “интеллектуальной музыкой завтрашнего дня”. После семи лет совместной работы с Harthouse и его четвертый альбом “Feuerfalter”, Борис основал собственный лейбл под названием “Fckng Serious”. Вместе со своими лучшими друзьями Энн Клю и Дениз Бул они хотят распространять идея хорошей музыки и серьезных вечеринок по всему миру.
“Чертовски серьезно”
В начале 2016 года Борис выпустил свой 5-й альбом под названием “22”. Его невероятная страсть к музыке в сочетании с многолетним опытом работы в качестве продюсера разных жанров. сливается в этот эксклюзивный отличительный и очень особенный звук. Кроме того, Борис создал собственное шоу “Boris Brejcha In Concert”, которое впервые отыграл в Бразилии в 2016 году. Эти события, сочетание синхронизированных визуальных эффектов, его маски Джокера и его музыки, представляют собой особый и уникальный опыт. В 2017 году Fckng Serious стал первым лейблом электронной музыки, совершившим автобусный тур по Европе, в котором вся команда путешествовала на Nightliner по Европе, чтобы отыграть 10 концертов за 12 дней. Как рокстары! Всего год спустя мы также увидели долгожданный дебют Бориса в Tomorrowland, Exit Festival, а также в легендарном Time Warp. Второй аншлаговый автобусный тур, на этот раз по Франции, снова оказался успешным. В общем, дела пошли не медленнее, а даже больше, чем когда-либо прежде.
История успеха Бориса получила дальнейшее развитие в 2019 году. Он уже пользуется статусом суперзвезды во всем мире, но этого еще недостаточно. Он продал огромные клубы в США в течение нескольких минут, и почти все знают его. Без него невозможно представить техно-сцену, и он заслужил там свое место. В 2019 году появилось много новых синглов и количество его слушателей говорило о многом. С 2019 года у Бориса также контракт с известным лейблом “Ultra Music”. Его музыка также звучала по радио.
Своими специально созданными шоу “Борис Брейча в концерте” он без проблем заполнял огромные залы, вмещавшие до 15 000 человек. В 2020 году его история успеха начинается еще более многообещающе, чем в предыдущем году. Он начал год с долгожданного альбома “Space Diver”. и он уже выступал в ток-шоу на немецком телевидении. Его имя уже украшает многочисленные составы самых известных фестивалей по всему миру. США, Бразилия, Аргентина, Италия, Испания, Чили, Колумбия — вот лишь некоторые из стран, где Борис снова выступит в этом году. Помимо документального фильма о его жизни, мы можем ожидать много новых сюрпризов в этом году.
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