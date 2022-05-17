“Называйте хоть горшком, только не какайте”: Татьяна Лазарева ответила хейтерам

“Называйте меня как хотите, хоть горшком, только не какайте! Пишут “сдохни, тварь”, но мне плевать!” — отреагировала она. Артистка утверждает, что не реагирует на оскорбления в свою сторону.

“Меня, кроме как алкоголичкой, психической, жалкой разведенкой, смертельно больной, никто никак давно не называет. Мне говорят, что я клоун”, — негодует телеведущая.

Лазарева столкнулась со шквалом негатива после того, как уехала из России в Испанию. Подписчики остались недовольны позицией артистки, после чего начали угрожать и оскорблять ее в комментариях.

Ранее Лазарева рассказала, что в ближайшее время не собирается возвращаться в РФ. Она отметила, что пока не знает, когда получится вернуться.