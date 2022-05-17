17.05.2022, 14:37
Вышел на экраны 25 лет назад: Сегодня юбилей легендарного фильма "Брат"(18)
Напишите в комментариях свою любимую цитату из фильма
ФОТО: screenshot
25 лет назад, 17 мая 1997 года, на экраны вышел легендарный фильм Алексея Балабанова “Брат”. Давайте вспомним любимые фразы из фильма. Пишите в комментариях!
Его показали во второй по значению — после основного конкурса — каннской программе “Особый взгляд”. Со слов очевидцев, на показе присутствовали около тысячи зрителей, которые устроили пятнадцатиминутную овацию.
“Брат” — российский художественный фильм, боевик, криминальная драма. Четвёртый фильм режиссёра Алексея Балабанова. Первая часть дилогии (продолжение — “Брат 2”) о герое 1990-х годов Даниле Багрове, роль которого сыграл Сергей Бодров.
Картина заняла 23-е место в списке 100 главных русских фильмов, по версии журнала “Афиша”. Бодров и Балабанов получили гран-при фестиваля “Кинотавр” (1997) как лучший актёр и лучший режиссёр.