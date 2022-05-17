ФОТО | Ольга Бузова показала себя в возрасте 18 лет
Певица Ольга Бузова решила отметить день, когда она впервые появилась на телевидении, — и по этому случаю выложила в Telegram-канале фотографию, показав, как выглядела в свои 18 лет.
“Мои хорошие, ровно 18 лет назад, 15 мая 2004 года, я впервые появилась на экране телеканала ТНТ в реалити-шоу “Дом-2”. Я тогда была студенткой второго курса СПБГУ — и чтобы поехать на это шоу, я сдала сессию заочно”, — с ностальгией вспоминает она.
В своем посте 36-летняя Бузова добавила, что с тех пор ее жизнь сильно изменилась в лучшую сторону, а также поблагодарила всех поклонников, которые поддерживали ее в разных начинаниях:
“Я пришла на проект “Дом-2” наивной, амбициозной, верящей в любовь девочкой, которая на ваших глазах добилась того, что вы видите сейчас. Я не хочу много писать, но сегодня — мое совершеннолетие на телевидении. Вы знаете меня 18 лет! Спасибо вам за поддержку, спасибо, что вы столько лет со мной. Спасибо, что не предаете. Я вас очень люблю и мечтаю обнять каждого и лично поблагодарить”.