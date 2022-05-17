Низложен! Джонни Деппа больше не будет в “Пиратах Карибского моря”. Возможная замена неожиданная

По словам продюсера, на главную роль в «Пиратах Карибского моря 6» может быть утверждена актриса Марго Робби. На данный момент у создателей фильма в разработке два сценария, один из которых — с участием Робби.

Депп был исключен из франшизы после того, как экс-супруга Эмбер Херд обвинила его в домашнем насилии. Сама Эмбер тоже пострадала, но её персонаж в "Аквамене-2" хотя бы остался за ней, хоть и экранное время сильно сократили.