Кино
17.05.2022, 19:30

Низложен! Джонни Деппа больше не будет в “Пиратах Карибского моря”. Возможная замена неожиданная

 
Johnny Depp bei der Premiere des Kinofilms Pirates of the Caribbean Dead Men Tell No Tales Pirate
Johnny Depp bei der Premiere des Kinofilms Pirates of the Caribbean Dead Men Tell No Tales Pirate
Foto: Kento Nara, imago/Future Image
Продюсер “Пиратов Карибского моря” Джерри Брукхаймер заявил, что в новых фильмах франшизы Джека Воробья может заменить другой персонаж. В комментарии The Wrap он подчеркнул, что возвращение Джонни Деппа в проект маловероятно. “Но будущее еще не определено”, — добавил Брукхаймер.

По словам продюсера, на главную роль в «Пиратах Карибского моря 6» может быть утверждена актриса Марго Робби. На данный момент у создателей фильма в разработке два сценария, один из которых — с участием Робби.

Депп был исключен из франшизы после того, как экс-супруга Эмбер Херд обвинила его в домашнем насилии. Сама Эмбер тоже пострадала, но её персонаж в "Аквамене-2" хотя бы остался за ней, хоть и экранное время сильно сократили.

RusDelfi
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