17.05.2022, 19:30
Низложен! Джонни Деппа больше не будет в “Пиратах Карибского моря”. Возможная замена неожиданная
Foto: Kento Nara, imago/Future Image
Продюсер “Пиратов Карибского моря” Джерри Брукхаймер заявил, что в новых фильмах франшизы Джека Воробья может заменить другой персонаж. В комментарии The Wrap он подчеркнул, что возвращение Джонни Деппа в проект маловероятно. “Но будущее еще не определено”, — добавил Брукхаймер.
По словам продюсера, на главную роль в «Пиратах Карибского моря 6» может быть утверждена актриса Марго Робби. На данный момент у создателей фильма в разработке два сценария, один из которых — с участием Робби.
Депп был исключен из франшизы после того, как экс-супруга Эмбер Херд обвинила его в домашнем насилии. Сама Эмбер тоже пострадала, но её персонаж в "Аквамене-2" хотя бы остался за ней, хоть и экранное время сильно сократили.