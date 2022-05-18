Леонид Агутин прокомментировал слухи о “бегстве” из России в США
Известный музыкальный исполнитель Леонид Агутин возмутился распространившимся слухам о том, что он вместе с женой Анжеликой Варум решил эмигрировать в США, где накануне приобрел роскошные апартаменты. Об этом накануне сообщила ведущая шоу “Алена, блин!” Алена Жигалова.
В своем Telegram-канале Агутин не скупился на критику в адрес сплетников.
“В тяжелые времена тектонических сдвигов и перемен, всегда найдутся бескомпромиссные хайпожоры, которые воспринимают это время, как свой шанс прославиться, заработать очки, в виде просмотров и лайков. Любым способом. Врут, подтасовывают, разжигают, играют на самом животрепещущем, сочиняя свою историю”, — написал Агутин в Telegram.
Артист сослался на сообщение своей фан-группы, где в числе прочего отмечается, что певец с отцом готовится к летнему детскому музыкальному форуму, а Варум только недавно участвовала в Тотальном диктанте в Москве.