Леонид Агутин прокомментировал слухи о “бегстве” из России в США

В своем Telegram-канале Агутин не скупился на критику в адрес сплетников.

“В тяжелые времена тектонических сдвигов и перемен, всегда найдутся бескомпромиссные хайпожоры, которые воспринимают это время, как свой шанс прославиться, заработать очки, в виде просмотров и лайков. Любым способом. Врут, подтасовывают, разжигают, играют на самом животрепещущем, сочиняя свою историю”, — написал Агутин в Telegram.

Артист сослался на сообщение своей фан-группы, где в числе прочего отмечается, что певец с отцом готовится к летнему детскому музыкальному форуму, а Варум только недавно участвовала в Тотальном диктанте в Москве.