ФОТО 18+ | Невинная ученица католической школы вопреки родителям стала порноактрисой и звездой OnlyFans

Юрист из Великобритании Скарлетт Джонс в свои 25 живёт лучшую жизнь: путешествует по миру, ни о чём не переживает, помогает родителям деньгами. Причём зарабатывает далеко не знанием законов, ведь Джонс — звезда фильмов для взрослых. Это сейчас Скарлетт без стеснения разыгрывает сценки перед камерой и постит откровенные снимки на радость подписчикам, а в 17 лет она и подумать не могла, что станет королевой порноиндустрии. Всё дело в том, что британка училась в католической школе, каждую неделю ходила на службу в церковь и верила, что невинности лишится только после свадьбы.

Всё поменялось, когда Джонс начала учиться в Университете Шеффилда. В перерывах между учёбой сногсшибательная рыжеволосая бестия начала изучать свою сексуальность и вскоре поняла, что на этом сможет неплохо заработать. Девушка стала подрабатывать в стриптиз-клубе, и ей это нравилось. Родители ни о чём не догадывались и лишь накануне выпускного узнали, как дочь зарабатывает на жизнь. Разразился скандал, мама с папой на полгода вычеркнули наследницу из жизни. А та не унывала: понимала, ради чего старается. Когда родные прознали, какие доходы у дочери, тут же прибежали обратно — и Скарлетт простила.

Вскоре Джонс начала работать в секс-телешоу Babestation — общалась с клиентами по телефону. Спустя некоторое время красотка поняла, что готова двигаться дальше, и решила покорить OnlyFans.

"Моя первая откровенная сцена была на бильярдном столе, и это было так неудобно, странно и так далеко от реальности..."