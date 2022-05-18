ВИДЕО | Как в Украине встретили победителей Евровидения
Победители Евровидения-2022 группа Kalush Orchestra вернулись в Украину и спели свою песню Stefania вместе с работниками Государственной пограничной службы. Пограничники также подарили фронтмену коллективу Олегу Псюку зеленый берет, — рассказывает Обозреватель.
“Самую известную розовую панамку заметили на украинской границе. Победители Евровидения Kalush Orchestra уже в Украине! А еще подарили фронтмену группы зеленый берет. Знаем, что он оценит”, — говорится в сообщении на Telegram-канале ГПСУ.
В пункте пропуска “Краковец” пограничники первыми встретили победителей с сине-желтыми флагами и цветами.
Кроме этого, победители Евровидения также спели с яворовской молодежью, которая встретила группу возгласами “Приветствуем!” и “Калуш”. Артистам дарили цветы и фотографировались с ними.