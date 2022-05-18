Шоубиз
18.05.2022, 11:02

ВИДЕО | Как в Украине встретили победителей Евровидения

 
ФОТО: screenshot - youtube

Победители Евровидения-2022 группа Kalush Orchestra вернулись в Украину и спели свою песню Stefania вместе с работниками Государственной пограничной службы. Пограничники также подарили фронтмену коллективу Олегу Псюку зеленый берет, — рассказывает Обозреватель.

“Самую известную розовую панамку заметили на украинской границе. Победители Евровидения Kalush Orchestra уже в Украине! А еще подарили фронтмену группы зеленый берет. Знаем, что он оценит”, — говорится в сообщении на Telegram-канале ГПСУ.

В пункте пропуска “Краковец” пограничники первыми встретили победителей с сине-желтыми флагами и цветами.

Кроме этого, победители Евровидения также спели с яворовской молодежью, которая встретила группу возгласами “Приветствуем!” и “Калуш”. Артистам дарили цветы и фотографировались с ними.

RusDelfi
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