ВИДЕО | Как в Украине встретили победителей Евровидения

“Самую известную розовую панамку заметили на украинской границе. Победители Евровидения Kalush Orchestra уже в Украине! А еще подарили фронтмену группы зеленый берет. Знаем, что он оценит”, — говорится в сообщении на Telegram-канале ГПСУ.

В пункте пропуска “Краковец” пограничники первыми встретили победителей с сине-желтыми флагами и цветами.

Кроме этого, победители Евровидения также спели с яворовской молодежью, которая встретила группу возгласами “Приветствуем!” и “Калуш”. Артистам дарили цветы и фотографировались с ними.