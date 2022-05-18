Участник легендарной группы 5`nizza Сергей Бабкин приедет в Эстонию с сольным концертом

13 альбомов, клипы, съемки в масштабных украинских ТВ-шоу и фильмах, бесчислен-ные номинации и победы в топовых украинских премиях: YUNA, “Золота Жар-птиця”, M1 Music Awards, “VIVA! Самые красивые” и других. Несмотря на обретенное признание и любовь публики, творчество Бабкина становится лишь качественнее и сильнее. С каждым днем.

Сергей Бабкин — главный романтик на украинской сцене, певец и музыкант отправляется в большой тур по странам Европы в поддержку Украины! Все собранные деньги будут направлены в благотворительный фонд.

В частности, средства будут направлены на нужды Национального военно-медицинского клинического центра “Главный военный клинический госпиталь”, требующего закупки реанимационного оборудования. По словам руководства медицинского учреждения, ежемесячно такое новейшее оборудование сможет спасти около 5000 жизней наших защитников и гражданских, пострадавших в результате российско-украинской войны. Выбор билета, который будет является автоматически и донатом можно на сайте билетного оператора: https://www.piletilevi.ee/rus/tickets/muusika/rock-ja-pop/sergey-babkin-together-with-ukraine-357102