Культура
18.05.2022, 12:30

Участник легендарной группы 5`nizza Сергей Бабкин приедет в Эстонию с сольным концертом

 
28 мая в Cathouse concert Hall
Pressifoto
“Тук-тук”, “Забери”, “Солдат”, “#пробач”, “#але”, “Привіт, Бог”, “Де би я” — все эти и огромное множество других песен стали хитами и очень полюбились слушателям. Каждая композиция — словно разговор с другом. Искренний и очень настоящий, без масок и притворства. Сергей Бабкин по праву считается одним из самых талантливых, откровенных и харизматичных украинских артистов.

13 альбомов, клипы, съемки в масштабных украинских ТВ-шоу и фильмах, бесчислен-ные номинации и победы в топовых украинских премиях: YUNA, “Золота Жар-птиця”, M1 Music Awards, “VIVA! Самые красивые” и других. Несмотря на обретенное признание и любовь публики, творчество Бабкина становится лишь качественнее и сильнее. С каждым днем.

Сергей Бабкин — главный романтик на украинской сцене, певец и музыкант отправляется в большой тур по странам Европы в поддержку Украины! Все собранные деньги будут направлены в благотворительный фонд.

В частности, средства будут направлены на нужды Национального военно-медицинского клинического центра “Главный военный клинический госпиталь”, требующего закупки реанимационного оборудования. По словам руководства медицинского учреждения, ежемесячно такое новейшее оборудование сможет спасти около 5000 жизней наших защитников и гражданских, пострадавших в результате российско-украинской войны. Выбор билета, который будет является автоматически и донатом можно на сайте билетного оператора: https://www.piletilevi.ee/rus/tickets/muusika/rock-ja-pop/sergey-babkin-together-with-ukraine-357102

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