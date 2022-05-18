Жители Эстонии, мечтаете снять свой видеоклип? Выиграйте его съемку за 5000 евро

12 мая стартовал уникальный музыкальный конкурс, в котором могут принять участие звезды любого уровня, главное условие — иметь оригинальную песню. Приз победителям — съемки клипа на песню стоимостью 5000 евро от агентства A Cube Agency.

“Когда я начинал свою карьеру музыканта, самым важным было, чтобы моя музыка попала на радио”, — говорит Танель Падар, который также является председателем жюри конкурса “Мир принадлежит мастеру”. — Сегодня визуальная сторона гораздо важнее. Люди хотят видеть и слышать, чтобы решить, нравится им артист или нет. Этот конкурс — отличная возможность показать себя, а кто не хотел бы снять крутой видеоклип?!”

Эрги Астен, менеджер по продукции Jägermeister, который также входит в состав жюри, подтверждает, что Jägermeister и музыка всегда были тесно связаны. “Благодаря конкурсу “Мир принадлежит мастеру” мы сможем найти новых талантливых артистов, им же мы сможем подставить свое плечо в начале звездной карьеры, — надеется Астен. — У каждого из нас есть вещи, в которых мы мастера, поэтому в каждом из нас есть немного мастера. Если ваше мастерство лежит в области музыки, этот конкурс — шанс показать его!”

У вас есть время до 16:00 27 мая чтобы отправить свои треки, после чего профессиональное жюри выберет десять финалистов из всех работ, которые пройдут в следующий раунд. Жюри будет оценивать композиции вслепую, т.е. не зная ни автора, ни исполнителя.

Затем наступит время народного голосования на сайте: www.sky.ee/meister, и решение о том, кто выиграет музыкальное видео от агентства A Cube Agency стоимостью 5000 евро, будет принято народом. Голосование будет открыто до 20:00 6 июня.

Победитель будет объявлен в эфире радио Sky Plus утром 7 июня.

Условия участия в конкурсе следующие:

- Приветствуются оригинальные работы, если понадобится, то необходимо доказать их оригинальность;

- Ни песня, ни исполнение песни не должны противоречить закону и/или морали, а также не должны наносить ущерб репутации конкурса;