Жители Эстонии, мечтаете снять свой видеоклип? Выиграйте его съемку за 5000 евро
12 мая стартовал уникальный музыкальный конкурс, в котором могут принять участие звезды любого уровня, главное условие — иметь оригинальную песню. Приз победителям — съемки клипа на песню стоимостью 5000 евро от агентства A Cube Agency.
“Когда я начинал свою карьеру музыканта, самым важным было, чтобы моя музыка попала на радио”, — говорит Танель Падар, который также является председателем жюри конкурса “Мир принадлежит мастеру”. — Сегодня визуальная сторона гораздо важнее. Люди хотят видеть и слышать, чтобы решить, нравится им артист или нет. Этот конкурс — отличная возможность показать себя, а кто не хотел бы снять крутой видеоклип?!”
Эрги Астен, менеджер по продукции Jägermeister, который также входит в состав жюри, подтверждает, что Jägermeister и музыка всегда были тесно связаны. “Благодаря конкурсу “Мир принадлежит мастеру” мы сможем найти новых талантливых артистов, им же мы сможем подставить свое плечо в начале звездной карьеры, — надеется Астен. — У каждого из нас есть вещи, в которых мы мастера, поэтому в каждом из нас есть немного мастера. Если ваше мастерство лежит в области музыки, этот конкурс — шанс показать его!”
У вас есть время до 16:00 27 мая чтобы отправить свои треки, после чего профессиональное жюри выберет десять финалистов из всех работ, которые пройдут в следующий раунд. Жюри будет оценивать композиции вслепую, т.е. не зная ни автора, ни исполнителя.
Затем наступит время народного голосования на сайте: www.sky.ee/meister, и решение о том, кто выиграет музыкальное видео от агентства A Cube Agency стоимостью 5000 евро, будет принято народом. Голосование будет открыто до 20:00 6 июня.
Победитель будет объявлен в эфире радио Sky Plus утром 7 июня.
Условия участия в конкурсе следующие:
- Приветствуются оригинальные работы, если понадобится, то необходимо доказать их оригинальность;
- Ни песня, ни исполнение песни не должны противоречить закону и/или морали, а также не должны наносить ущерб репутации конкурса;
- Максимальное количество композиций, которые могут быть представлены одним автором или группой авторов, составляет 5 (пять);
- Исполнитель/автор песни дает согласие на все возможные интервью и публичные выступления;
- Исполнитель/автор должен быть в состоянии исполнить песню живьем;
- Песня не должна быть опубликована ранее 2022 года.
Председателем жюри будет Танель Падар, в его состав также войдут радиоведущие Анди Райг, Кристьян Хирмо и Марис Кырвитс, журналист Мерье Мердик, певица Лаура Прийтс, менеджер по продукции Jägermeister Эрги Астен, креативный директор Havas Creative Тоомас Веррев и директор агентства A Cube Александр Токарев.
Для подачи заявок и ознакомления с условиями, посетите страницу кампании “Мир принадлежит мастеру”: https://sky.ee/meister. Конкурс проводится при поддержке компании Jägermeister. “Обязательно примите участие, будьте смелыми и не упустите эту возможность, — рекомендует Эрги Астен. — Сделайте первый и решительный шаг к тому, чтобы стать успешным артистом!”