18.05.2022, 11:57
ФОТО | Улетели отдыхать на море: У Павла Прилучного похоже появилась новая пассия(3)
ФОТО: screenshot
Совсем недавно ему приписывали роман с “папиной дочкой” Мирославой Карпович, но похоже, что эта страница уже перевернута. Кроме этого поклонников будоражит мысль о воссоединении Павла Прилучного с бывшей супругой, да несмотря на то, что Агата Муцениеце объяснила, что они с просто сохраняют дружеский настрой, передает rambler.
Не так давно актер выложил в сеть трогательное фото, после которого подписчики решили, что Павел влюбился.
И вот он отправляется к солнцу и морю с горячей брюнеткой.
Брутян и Прилучный познакомились в 2020-м на съемках сериала, с тех пор между ними установились теплые отношения. Настолько теплые, что злые языки болтали будто актер изменяет Карпович с Брутян.