ФОТО | Улетели отдыхать на море: У Павла Прилучного похоже появилась новая пассия

Совсем недавно ему приписывали роман с “папиной дочкой” Мирославой Карпович, но похоже, что эта страница уже перевернута. Кроме этого поклонников будоражит мысль о воссоединении Павла Прилучного с бывшей супругой, да несмотря на то, что Агата Муцениеце объяснила, что они с просто сохраняют дружеский настрой, передает rambler.