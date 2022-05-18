Балтийская Танцевальная платформа пройдёт 19-21 мая в Таллинне

В программе нынешнего фестиваля представлены 9 постановок из каждой Балтийской страны. Из эстонских постановок на этот раз для Платформы были выбраны «Предварительное прошлое» Марта Кангро и “Eden Detail” Йетте Лоона Херманис и Йохана Розенберга (обе постановки в сотрудничестве с Залом „Kanuti Gild“), а также произведение творческого объединения (Бытовые грёзы) «Olmeulmad»: “Olmeulmad: Sanctum textum*” (*“Pühakude”).

В дополнение к представлениям творческое объединение каждой Балтийской страны представит своё творчество международным экспертам в презентационной программе, а также пройдут мастер-классы для профессионалов и вечерний фестиваль в клубе «Новая волна» ( Uus Laine).

„Программа Балтийской Танцевальной платформы объединяет в себе хореогорафические постановки Балтийских стран за три года, выбранные международными кураторами. Наряду с возможностью создания межгосударственного сотрудничества для наших хореографов и танцевальных коллективов, это мероприятие также является редкой возможностью и для здешней публики, увидеть современные хореографические постановки, созданные хореографами Балтийских стран за последние три года и отмеченные международными кураторами» - рассказывает Трийну Арон, местный организатор Платформы и представитель Независимой Танцевальной Сцены.

Балтийская Танцевальная платформа создана в сотрудничестве трёх Балтийских государств. Организаторами являются Sõltumatu Tantsu Lava (Независимая танцевальная сцена) STL из Эстонии, Танцевальный Инфоцентр из Латвии и Литовский центр танцевальной информации.

Целью сотрудничества является представить хореографов Балтийских стран, занимающихся независимым современным танцем, их творчество и танцевальные коллективы международным экспертам, театрам, танцевальным домам, продюсерам и местной публике.