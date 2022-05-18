Балтийская Танцевальная платформа пройдёт 19-21 мая в Таллинне(5)
С 19 по 21 мая в Таллинне пройдут мероприятия Балтийской Танцевальной платформы, которые где можно будет познакомиться с самыми значимыми постановками хореографов Балтийских стран, занимающихся независимым современным танцем. Впервые пилотный проект прошёл в 2019 году в Вильнюсе как обзорный фестиваль. Теперь мероприятие пройдёт второй раз, и в Эстонии его проводит Независимая Танцевальная Сцена. Количество билетов ограничено.
В вечер, предшествующий началу фестиваля, 18 мая, пройдут короткие
перфомансы с музыкой “inklingroom“ в клубе “HALL”.
В программе нынешнего фестиваля представлены 9 постановок из каждой Балтийской страны. Из эстонских постановок на этот раз для Платформы были выбраны «Предварительное прошлое» Марта Кангро и “Eden Detail” Йетте Лоона Херманис и Йохана Розенберга (обе постановки в сотрудничестве с Залом „Kanuti Gild“), а также произведение творческого объединения (Бытовые грёзы) «Olmeulmad»: “Olmeulmad: Sanctum textum*” (*“Pühakude”).
В дополнение к представлениям творческое объединение каждой Балтийской страны представит своё творчество международным экспертам в презентационной программе, а также пройдут мастер-классы для профессионалов и вечерний фестиваль в клубе «Новая волна» ( Uus Laine).
„Программа Балтийской Танцевальной платформы объединяет в себе хореогорафические постановки Балтийских стран за три года, выбранные международными кураторами. Наряду с возможностью создания межгосударственного сотрудничества для наших хореографов и танцевальных коллективов, это мероприятие также является редкой возможностью и для здешней публики, увидеть современные хореографические постановки, созданные хореографами Балтийских стран за последние три года и отмеченные международными кураторами» - рассказывает Трийну Арон, местный организатор Платформы и представитель Независимой Танцевальной Сцены.
Балтийская Танцевальная платформа создана в сотрудничестве трёх Балтийских государств. Организаторами являются Sõltumatu Tantsu Lava (Независимая танцевальная сцена) STL из Эстонии, Танцевальный Инфоцентр из Латвии и Литовский центр танцевальной информации.
Целью сотрудничества является представить хореографов Балтийских стран, занимающихся независимым современным танцем, их творчество и танцевальные коллективы международным экспертам, театрам, танцевальным домам, продюсерам и местной публике.
Обзорный фестиваль Балтийской Танцевальной платформы пройдёт в Таллинне с 19 по 21 мая. Далее Балтийская Танцевальная платформа будет проходить через год в формате платформы-фестиваля. Из каждой Балтийской страны будет представлено три хореографические постановки, а также состоятся питчинг-сессии, на которых хореографы смогут представить себя и свои проекты международным экспертам.
Балтийскую Танцевальную платформу поддерживает Культурный Фонд Северных стран, Культурный Фонд Балтийских стран, Министерство Культуры Эстонской Республики, Эстонский Капитал Культуры, Министерство Культуры Латвийской Республики, Латвийский Капитал Культуры, Литовский Совет по культуре, Министерство Культуры Литовской Республики.
Официальный сайт Балтийской Танцевальной платформы: www.balticdance.org
Балтийская Танцевальная платформа на сайте STL: https://stl.ee/projekt/balti-tantsu-platvorm/