Эти пять имен носят самые верные парни

Нет ничего важнее в романтических отношениях, чем доверие друг к другу. Поэтому, если хотите себе мужчину, который никогда не предаст, не изменит и даже не посмотрит в сторону других женщин, присмотритесь к кавалерам с этими именами. С обладателями этих пяти имён вы гарантированно будете чувствовать себя самой любимой и единственной.

5-е место: мужчина по имени Арсений

Даже если в прошлом у мужчины по имени Арсений могла быть слава сердцееда и дамского угодника, всё меняется, когда он встречает вторую половинку. Обладатель этого имени добровольно покидает пост похитителя женских сердец. Арсений станет уделять всё своё время только одной-единственной любимой женщине. Романтичные признания в любви, цветы без причины и постоянное желание быть рядом, чтобы оберегать и помогать, — вот что ждёт даму, которая пленит Арсения.

4-е место: Иван

И пусть Ваня может и не быть идеальнейшим мужем или партнёром на свете, свою избранницу носитель этого имени будет любить искренне и очень сильно. Партнёрша в глазах Ивана станет подобием божества. Поэтому парень будет преклоняться и всячески баловать вторую половинку. С мужчиной по имени Иван женщина никогда не сможет пожаловаться на недостаток внимания.

3-е место: мужчина по имени Виктор

Почётное третье место в нашем рейтинге занимает мужчина с именем Виктор. “Победитель”, а именно так переводится это имя, когда встречает ту самую, просто не видит смысла растрачиваться на других женщин. В его стиле сделать так, чтобы избранница жила в достатке, радости и здравии. Мужчина часто одаривает любимую комплиментами и радует сюрпризами и подарками.

2-е место: Добрыня

Серебро достаётся обладателю непопулярного мужского имени Добрыня. Названный в честь одного из богатырей, Добрыня даже и не подумает обманывать женщину. Носитель этого благородного имени ставит семью на первое место, а если детей у него пока нет, в приоритете для такого мужчины всегда будет его спутница жизни и любимая женщина.

1-е место: Руслан

И золото нашего рейтинга, а значит, и титул самого верного мужчины получает Руслан. Обладатели этого имени — авантюристы и романтики, они долго и требовательно ищут для себя любимую женщину, чтобы потом остаток жизни провести с ней. Руслан никогда не станет не только изменять, но и даже флиртовать с другими представительницами прекрасной половины человечества. Единственной женщиной для него будет жена или партнёрша, ради которой Руслан готов пойти на любые жертвы.