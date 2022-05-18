ФОТО | Волочкова отдыхает с очередным молодым бойфрендом, фанаты пытаются понять, кто он

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова после расставания с Сергеем Кузнецовым недолго была одна: сначала нашла в компаньоны некоего Дмитрия, а теперь её сердце занял новый возлюбленный. Его имени балерина по традиции не раскрывает, но совместными фотографиями уже делится. Парочка отдыхает на морском побережье, по всей видимости, в Турции.

“Прекрасный частный остров снят для меня прекрасным человеком, с которым мне прекрасно! Быть любимой — это счастье! Не хочу афишировать мои отношения с достойным мужчиной, <…> но и скрывать радости не стану.🌺❤️🔥 Это моя личная жизнь, любовь, и радость, и отдых в объятиях любимого”, — восторженно написала Волочкова.

Звезда считает, что людям нужно уметь радоваться друг за друга. Но, глядя на её фото, многим остаётся только завидовать: не каждой подвернётся такой перспективный любовник. Анастасия уже вовсю пиарит очередного избранника, правда, непонятно зачем. Вот что она пишет про ухажёра: “Мужчина со своим самолётом, яхтой, футбольным клубом и большим сердцем и достоинством”. Волочкова признаётся, что восхищается силой и красотой молодого человека, а он — её шпагатом.

Фанаты пока не вычислили, кто же этот новый таинственный поклонник дивы, и лишь строят предположения. Некоторые уверены, что избранник сильно моложе самой Волочковой — судят по фигуре и причёске. Другие же не понимают, как балерина мечется от одного к другому, меняя мужчин как перчатки: “Извините, конечно, а тот строитель уже всё? Не заказывать бани у него?”; “Настя, вообще так всё здорово, но только непонятно, как каждый может быть сразу любимым?”; “Не хочу афишировать, но выкладываю уже сотую фотографию”; “Каждый день новая любовь”; “Уж сколько их упало в эту бездну”.