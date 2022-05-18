Эхо войны: Станислав Садальский раскритиковал Татьяну Васильеву, Васильева продолжает оскорблять Хаматову

Станислав Садальский обрушился с критикой на коллегу по цеху Татьяну Васильеву после отмены премии правительства режиссеру Римасу Туминасу. Свое недовольство артист выразил в Telegram-канале. “Вован, Лексус и примкнувшая Васильева определяют культурный уровень страны. Вам не смешно?” — написал Садальский.

Помимо этого артист привел слова актрисы Татьяны Васильевой, напоминая, что та является народной артисткой РФ. “Награды нужно раздавать в соответствии с лояльностью к правительству”, — утверждала Васильева.

Премия Тумиасу была отозвана после того, как его “развели” пранкеры — в результате чего режиссёр сообщил о готовности поставить спектакль в Украине, России же предрёк безрадостное будущее известным далеко за пределами России неприличным словом.

Ну а Васильеву уже не остановить. Она продолжает оскорблять уехавшую из России Чулпан Хаматову: “Она поступила как свинья. Как свинья, наевшись желудей досыта. Басня такая. Это свинство. Обожаемый народом человек, который в „Современнике“ играл все роли. Я понимаю, что она талант. Но у нас много в стране талантов”.

Более того, к предателям Васильева отнесла уже не только тех, кто выступил против войны, но и тех, кто просто не стал её поддерживать.