Кризис? Киркоров распродаёт костюмы, Зверев закрывает салоны

За время юбилейных концертов в Кремле Киркоров успел сменить более 20 сценических нарядов, которые, по самым скромным оценкам, обошлись ему примерно в 6 млн евро.

Избранные гости, 500 человек, получили от именинника эксклюзивные медальоны-приглашения на закрытую вечеринку. Там он устроил показ мод, на котором презентовал публике роскошные образы. Один из них — брендовый плащ за 540 тысяч евро.

Чтобы не отказывать себе в новых прихотях, Киркоров нашел дополнительный способ заработка. Он выставляет на продажу в сети вещи из собственного гардероба. Справедливости ради стоит отметить, что подобные акции Филипп устраивает и в мирное время. В прошлый раз это происходило в апреле 2020 года.

Однако затянуть пояс всё же пришлось. “Время диктует экономию. Я сократил огромную команду, остались всего четыре человека — настоящие единомышленники”, — поделился певец на одном из своих последних выступлений.

Столкнулся с финансовыми трудностями и звёздный стилист Сергей Зверев. “В Москве очень дорогая аренда. Это просто нереально! Сейчас, сколько я знаю своих коллег, у всех такая ситуация, не только у меня. Многие дизайнеры закрыли ателье и на дому пытаются шить. Я, глядя на них, понимаю, что сейчас открывать ничего не надо. Да и большая часть моих клиентов съехали за границу. А тем, которые остались, сейчас ни до этого. Живу на сбережения и жду, когда все наладится”, — прокомментировал ситуацию 58-летний шоумен.