Кирилл Кяро стал ведущим телепрограммы о психических расстройствах
Звезда сериалов “Нюхач” и “Эпидемия” Кирилл Кяро будет вести цикл научно-популярных программ “ПСИХО” о самых распространенных психических расстройствах. Участниками проекта станут пациенты, которые расскажут о своих диагнозах и методах лечения, а ведущий и эксперты постараются им помочь. Об этом “Газете.Ru” сообщили в пресс-службе телеканала “Доктор”.
“Чтобы помочь близкому человеку, который столкнулся с проблемой психического расстройства, крайне важно корректно и правильно себя вести, вооружившись проверенной информацией, — сказал Кяро. — Получение новостей о диагнозе может выбить из колеи, важно не растеряться, пережить страх и взяться за изучение особенностей заболевания”.
Премьера “ПСИХО” состоится 21 мая на телеканале “Доктор”. Первый выпуск будет посвящен депрессии. Авторы и герои программы ответят на вопросы, чем депрессия отличается от состояния подавленности, как ее диагностировать и насколько эффективна современная терапия. Следующие серии расскажут о деменции, пограничном расстройстве личности, шизофрении и других заболеваниях.