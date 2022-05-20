Кирилл Кяро стал ведущим телепрограммы о психических расстройствах

Звезда сериалов “Нюхач” и “Эпидемия” Кирилл Кяро будет вести цикл научно-популярных программ “ПСИХО” о самых распространенных психических расстройствах. Участниками проекта станут пациенты, которые расскажут о своих диагнозах и методах лечения, а ведущий и эксперты постараются им помочь. Об этом “Газете.Ru” сообщили в пресс-службе телеканала “Доктор”.