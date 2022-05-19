ВИДЕО | На Юрия Шевчука составили протокол за “неправильное” понимание, что такое Родина

“Сразу после концерта за кулисы проникли силовики, изолировали Ю. Ю. от группы, не пропуская даже директора коллектива (выставив на входе в гримерку силовой заслон из двух сотрудников в форме спецназа) и в течение часа вели беседу по факту прошедшего концерта, его направленности и высказываниях Шевчука на предмет войны и Родины”, — сообщил Усаев.

По словам директора, полицейские сначала хотели задержать Шевчука, но потом просто дали ему на подпись протокол и уехали. “О чем [протокол], вы сами можете догадаться”, — написал Усаев, не уточнив других подробностей.

18 мая в соцсетях появилось видео с концерта "ДДТ", на котором Шевчук сказал: “Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать”. По всей видимости, музыкант произнес эти слова именно во время выступления в Уфе. Но оказалось, что такое понимание термина “Родина” каким-то образом дискредитирует вооружённые силы РФ.