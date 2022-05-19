ВИДЕО | Вера Брежнева загружает фуры с гуманитарной помощью

По словам автора ролика, волонтера Ольги Рудневой, артистка занималась этим с утра, пока мужчины отдыхали. Видео появилось в ее Instagram-stories.

“Парни еще не проснулись, поэтому ранняя птичка Вера Брежнева грузит фуры с самого утра. Все, кому мы обещали, смотрите. Вера действительно загружает фуры”, — сказала Руднева.

На кадрах видно, что певица в спортивном костюме и салатовом жилете везет груз по складу, а также контролирует процесс погрузки авто.

Вся гуманитарная помощь на склад благотворительной организации Help Ukraine Center поступает от неравнодушных людей, стремящихся помочь украинцам. Там волонтеры и Вера Брежнева ее разгружают и загружают в фуры, чтобы направить в те части Украины, которые больше всего нуждаются в помощи. В штате трудятся мужчины, женщины и даже дети.

Как известно, сейчас артистка с мужем-композитором Константином Меладзе обосновались в Европе. Несмотря на то, что в последние годы Брежнева и Меладзе регулярно работали в РФ и даже имели там недвижимость, с началом полномасштабной войны они осудили агрессию России и покинули Москву.