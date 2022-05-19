Лепс, Басков, Газманов и другие взялись за возрождение русской культуры

“Постоянно запрещают выступления многих наших артистов. Разве это не нацизм в чистом виде? — “Недоумевает” Басков. — Мы постоянно видим в СМИ сообщения о том, что сняли из репертуара музыку наших композиторов, спектакли наших литераторов, запрещают концерты многих наших артистов. Все это по признаку национальности”.

“Интернет должен быть российским и контроль необходим”, — добавил ещё одну цель Александр Маршал. — Наша ассоциация планирует показать, что правильный контроль должен существовать. Я это прочитал, потому что мне понравилась формулировка, я бы так не сказал”.

“У нас просто вакуум духоподъемных песен, и народ это видит. Но, скажем, музыкальные каналы и радиостанции так заточены, что люди, которые этот контент пишут, практически не имеют возможности его показать”, — жалуется Олег Газманов.

Лариса Долина считает, что крайне необходимо развивать исполнительство на русском языке, ведь сейчас в мире русский язык и культуру “пытаются засунуть за шиворот”: “Пример — Евровидение. Как подменялись оценки во время прямого эфира? Настало время организовать свой конкурс, где будут петь только на русском языке. Есть очень приличные ребята, но они так плохо знают родной язык и так плохо на нем поют, что слушать это совершенно невозможно”.

“Мы хотим поднять уровень культуры не только в нашей стране, но и за рубежом, — также поделилась планами Долина, — ведь русскую музыку слушают везде”.

На конференции не смог принять участие Стас Михайлов — теперь и он будет определять направление движения русской культуры.