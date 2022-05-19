Агата Муцениеце купила “дом мечты” недалеко от дачи Пугачевой

“Наша семья — счастливые обладатели деревянного домика, как я и мечтала! В этот супер важный момент в моей жизни, я хочу сказать спасибо вам, дорогой зритель! Я по прежнему считаю, что без любящего зрителя — артист не возможен! Благодаря вашей любви — я верю в себя, я работаю, я в самые сложные моменты жизни остаюсь собой!”, — написала актриса.

По данным российских таблоидов, популярная актриса купила двухэтажный коттедж в Подмосковье, в поселке Тобол рядом с городом Истра. СМИ сообщают, что дом Муцениеце находится недалеко от дачи Пугачевой, где сейчас живет ее внук Никита Пресняков.

Известная актриса позировала возле дома со своими детьми Тимофеем и Мией, которые родились в браке с актером Павлом Прилучным. Поначалу Агата Муцениеце после развода переехала с детьми — девятилетним сыном и шестилетней дочкой — в городские апартаменты, а бывшему мужу достался их семейный дом за городом. Но, пожив в квартире, актриса накопила на “скромный” двухэтажный коттедж.