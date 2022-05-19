Умер греческий композитор Вангелис — автор саундтреков к “Бегущему по лезвию”, “1492: Завоевание рая” и “Огненным колесницам”

Музыкант начал свою карьеру ещё в шестидесятые и играл с несколькими поп-группами, но настоящая слава пришла к нему как к автору саундтреков к таким фильмам, как “Огненные колесницы”, “Бегущий по лезвию” и “Антарктика”. За музыку к “Колесницам” в 1980 году он получил премию “Оскар”.