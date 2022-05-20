20.05.2022, 11:38
Дмитрий “Гоблин” Пучков заметил “массовое озверение” российского общества
ФОТО: screenshot - youtube
Блогер Дмитрий “Гоблин” Пучков в беседе с “Царьградом” пожаловался на “массовое озверение” россиян, которые записывают в предатели покинувших Россию звезд шоу-бизнеса.
Аргументируя свою позицию, блогер привел в пример певицу Аллу Пугачеву, которая столкнулась с резкой критикой после отъезда в Израиль. Пучков напомнил, что она не критиковала родину, а просто уехала в другую страну.
“Уехала — и уехала, приедет обратно — ну и приедет. Какое-то сейчас в народе массовое озверение: этот предатель, тот предатель. А она кого предала?” — отметил Пучков.
Блогер считает, что предательство — это вполне юридическое понятие. По мнению Пучкова, гражданам России не нравится, что столь известная артистка, как Пугачева, уехала из страны в “трудную минуту”.