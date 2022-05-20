Дмитрий “Гоблин” Пучков заметил “массовое озверение” российского общества

Аргументируя свою позицию, блогер привел в пример певицу Аллу Пугачеву, которая столкнулась с резкой критикой после отъезда в Израиль. Пучков напомнил, что она не критиковала родину, а просто уехала в другую страну.

“Уехала — и уехала, приедет обратно — ну и приедет. Какое-то сейчас в народе массовое озверение: этот предатель, тот предатель. А она кого предала?” — отметил Пучков.

Блогер считает, что предательство — это вполне юридическое понятие. По мнению Пучкова, гражданам России не нравится, что столь известная артистка, как Пугачева, уехала из страны в “трудную минуту”.