Рианна впервые стала матерью

После этого артистка уже не стремилась прикрывать его даже тканью, создав модный тренд на голый живот для беременных. Его с радостью подхватили как глянцевые издания, так и селебрити. К примеру, не так давно беременная супермодель Адриана Лима появилась на подиуме с голым животом.