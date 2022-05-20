Стюардесса SpaceX обвинила Илона Маска в домогательствах

В 2016 году, когда Илон Маск летел в Лондон, говорится в заявлении, он вызвал к себе в комнату стюардессу, имя которой не раскрывается. Утверждается, что бизнесмен обнажил перед женщиной свои гениталии, потерся о ее ногу и предложил купить ей лошадь в обмен на эротический массаж.

SpaceX, основанная Илоном Маском, заплатила стюардессе, чтобы урегулировать иск о противоправном сексуальном поведении. Женщина получила деньги в рамках соглашения о прекращении трудовых отношений.

Илон Маск в кратком комментарии изданию сказал, что в этой истории “есть еще много интересного”. “Если бы я был склонен к сексуальным домогательствам, вряд ли это был бы первый случай за всю мою 30-летнюю карьеру, когда об этом стало известно”, — написал Маск в электронном письме. Он назвал историю “политически мотивированным вбросом”.

В SpaceX это не комментировали. Вице-президент компании по юридическим вопросам Кристофер Кардачи сказал, что не будет комментировать “какие-либо мировые соглашения”.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск — самый обеспеченный человек в мире. По оценке Bloomberg, его состояние равняется 212 миллиардам долларов.