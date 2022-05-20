Вениамин Смехов уехал в Израиль, но не эмигрировал

Отвечая на вопрос Teleprogramma.pro о причине внезапного отъезда, Смехов рассказал о командировке. Оказалось, что артист находится в чужой стране на Форуме русской культуры “СловоНово”, который когда-то проводился в Перми. География проекта расширилась настолько, что теперь мероприятие проходит в Израиле. Смехов планирует вернуться в Москву 19 июня.

В России он проводит традиционные “Вечера поэзии” и играет в спектакле “Гоголь-центра” под названием “Берегите наши лица”.

Актер играет в театре под руководством Андрея Аграновича, но пришел туда еще в 2016-м, когда театр возглавлял Кирилл Серебренников. “Гоголь-центр” известен своими неклассическими постановками, новым прочтением известных историй. Как заявляет Вениамин Смехов, с молодыми актерами и нестандартно мыслящими режиссерами ему комфортно и интересно.