Гоша Куценко опять заговорил о завершении карьеры

“Многие амбиции в кино удовлетворились, сейчас я уже думаю не только границами съемочной площадки, но и границами закадровыми. Хочу снимать свое кино. С молодыми и талантливыми про молодых. Кино — дело молодое!” — рассказал актёр “СтарХиту”.

В пандемию Куценко пережил проблемы родного театра Моссовета, когда приходилось выходить на сцену ради полупустого зала. Когда положение более-менее наладилось, Гоша отвык от рабочего темпа и стал избирательнее выбирать предложения о работе. Работа сугубо ради денег не может принести ни удовольствия, ни пользы миру”, — уверен актёр.

При этом Гоша отмечает: актерскую профессию он еще не завершил. Иногда ему все-таки поступают предложения, которые “цепляют”. Все больше времени Куценко уделяет музыке: это его хобби, которым он готов делиться с людьми. А еще хотелось бы чаще видеться с дочками, которых Куценко воспитывает с моделью Ириной Скриниченко. Хотя и в семье не обходится без конфликтов, у Гоши Куценко есть секрет счастливой жизни.

“Жизнь — синусоида, в которой неизбежны взлеты и падения, поэтому и кризисы, конечно, бывают. С женой, как и с детьми — нужно уметь говорить и слушать!” — говорит артист.