21.05.2022, 10:59
Прохор Шаляпин завел роман с “Миссис Россия-Вселенная-2020”
ФОТО: screenshot - youtube
Менее года назад овдовевший музыкант Прохор Шаляпин представил поклонникам свою новую возлюбленную Ольгу Сан — победительницу конкурса “Миссис Россия-Вселенная-2020”.
Фанаты музыканта оценили внешность новой пассии Шаляпина и похвалили ее за стройную фигуру. Некоторые, впрочем, предположили, что девушка является сестрой музыканта.
“Я что то не поняла. Это новая девушка или сестра?”; “Фух, ну хоть помоложе будет”; “Очень милая девушка. Прохор, так хочется, чтобы у вас все было хорошо”; “Симпатичная, главное чтоб с интеллектом было все в порядке”, — написали фанаты.
Ранее Шаляпин выложил клип, посвященный покойной супруге — канадской миллиардерше Татьяне Дэвис.