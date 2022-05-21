21.05.2022, 15:01
Раймонд Паулс пригласил Максима Галкина в Латвию
ФОТО: screenshot - youtube
Композитор Раймонд Паулс в беседе с изданием “Аргументы недели” прокомментировал критику Максима Галкина, который уехал в Израиль.
“Пусть приезжает в Латвию, если хочет. Но давайте подождем, когда все утихнет. Я не ожидал, что все так пойдет — Максим обычно очень умело обходил острые углы”, — высказался композитор.
Паулс добавил, что сейчас он готовится к концерту в “Дзинтари” и пока не пишет новую музыку. “Меня все просят дать какой-то комментарий по нынешним непростым событиям, даже упрекают. А я не буду ничего говорить!” — категорично сказал композитор.