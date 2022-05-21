Валерий Меладзе решил бросить шоу-бизнес

По словам певца, в свободное время он много размышлял и принял решение снова заняться очисткой воды. Он рассказал, что после окончания университета учился в аспирантуре и написал кандидатскую диссертацию. На ее основе и с учетом современных разработок Меладзе придумал установку, позволяющую извлекать из морской воды химические элементы из таблицы Менделеева.

“Я знаю точно, что мои песни уже давно живут и будут еще долго жить своей жизнью благодаря моим слушателям”, — написал Меладзе.

Он добавил, что, несмотря на то, что музыка остается его любимым занятием, шоу-бизнес и связанное с ним его больше не интересует, вместо этого певец черпает вдохновение в новой цели, вызывающей у него “творческий азарт”.