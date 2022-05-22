Пугачева ответила на вопрос о разводе с Галкиным
В этом году Алла Пугачева и Максим Галкин празднуют 20-летие совместной жизни (хотя официальному браку всего 10 лет). И в течение всего этого времени публику не покидает ощущение, что это не всерьёз и ненадолго. Поэтому слухи о расставании пары циркулируют все эти 20 лет. Вот и вновь Пугачёвой пришлось отвечать на неудобный вопрос…
“Мне зачитали, что мы с Максом разводимся. Нет”, — сказала она на форуме, посвященном обсуждению российской культуры и ее свободы в Музее еврейского народа в Тель-Авивском университете.
Ранее сообщалось, что Пугачева с Галкиным и детьми уехали в Израиль. По словам Галкина, он покинул Россию из-за возникших финансовых трудностей в связи с отменой его концертов в разных российских городах. Телеведущий попросил не упрекать его в предательстве и подчеркнул, что продолжает с трепетом относиться к российскому зрителю и хочет снова выступать перед соотечественниками.
Он также сообщал, что все билеты на его концерт в Израиле в июне проданы. Как заявляла Пугачева, рассказала, ее семья вернется в Россию осенью.