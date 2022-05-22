Пугачева ответила на вопрос о разводе с Галкиным

В этом году Алла Пугачева и Максим Галкин празднуют 20-летие совместной жизни (хотя официальному браку всего 10 лет). И в течение всего этого времени публику не покидает ощущение, что это не всерьёз и ненадолго. Поэтому слухи о расставании пары циркулируют все эти 20 лет. Вот и вновь Пугачёвой пришлось отвечать на неудобный вопрос…