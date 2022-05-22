Михалков осудил Киркорова, а Шукшина хочет изгнать из России

В авторской программе “Бесогон” он также осудил поп-короля за неуважение к христианским символам и попытку заступиться за уехавших из страны знаменитостей.

“Господин Киркоров Филипп Бедросович празднует свое 55-летие. Поет песню “Мария Магдалена”, топчась на святыне христианской, на кресте. Потом очень страстно защищает убежавших родственников. А после этого господин Киркоров едет как специальный гость в Турин на “Евровидение”, куда, кстати говоря, нашу страну не пускают”, — возмущается Михалков.

А Мария Шукшина связала воедино Евровидение, Киркорова и… газопровод “Южный поток”. “Болгария снова хочет „Южный поток“? Можем вернуть только Киркорова”, — лаконично высказалась она в своем Telegram-канале. Кто именно эти “мы”, которые “можем вернуть”, она при этом не уточнила.