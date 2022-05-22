Иосиф Пригожин заступился за Юрия Шевчука, которому грозит уголовное преследование

“Сейчас начинается очень нехорошая история — если что, во всем виноваты артисты, я с этим категорически не согласен. Моя глубокая убежденность на данный момент, нам надо прекратить “охоту на ведьм”, до добра это не доведет”, — подчеркнул Пригожин.

Он заявил, что не поддерживает принцип “бей своих, чтобы чужие боялись”. По мнению продюсера, каждый артист имеет право высказывать свою точку зрения. Пригожин убежден, что нельзя “подкладывать под предательство” личное мнение звезд российского шоу-бизнеса. Вместе с этим он призвал не сеять вражду внутри страны.

О том, что на солиста группы "ДДТ" Юрия Шевчука после концерта в Уфе был составлен протокол за административное нарушение, стало известно 19 мая из социальных сетей продюсера Радмира Усаева. Очевидцы сообщали, что Шевчук во время концерта рассуждал о родине. В словах о том, что она не ж..а президента российские правоохранители обнаружили признаки дискредитации вооружённых сил страны. Шевчуку грозит как минимум штраф, но возможна и уголовная статья.