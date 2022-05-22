Моргану Фримену запретили приезжать в Россию

В ведомстве указали, что в сентябре 2017 года Фриман записал видеообращение, в котором обвинил Россию в заговоре против США, и призвал бороться с РФ. Надо полагать, Фримен, которому 1 июня исполнится 85 лет, очень опечален.

В список МИД РФ попали 963 гражданина США, в том числе американский лидер Джо Байден с сыном, министр транспорта США Питер Буттиджич, министр внутренней безопасности США Ричард Маджаускас, министр обороны США Ллойд Остин и другие руководители американских ведомств, партий и компаний. Особое место нашлось даже для экс-сенаторы Джона Маккейна, который умер 5 лет назад.

В МИД подчеркнули, что этим лицам запрещен въезд в РФ в контексте ответных мер на постоянно вводимые Вашингтоном антироссийские санкции и в связи с поступающими “запросами о персональном составе” национального “стоп-листа”.