ВИДЕО | “Торгуют совестью”: Борис Гребенщиков высказался о “профессиональных патриотах” среди артистов

Досталось и рядовым россиянам — правда, не всем. “Весь народ, вдохновленный телевизором, будет подстраиваться под власть, чтобы получить от нее деньги и другие блага”, — уверен певец. Да и сама власть удостоилась не очень лестных эпитетов: "Умалишённые, они лишённые ума люди. Они психически больные. Но они имеют власть и поэтому они могут уничтожить, задавить танками, посадить в тюрьмы, расстрелять любого человека, которого они встретят на улице. Любого!"