Николай Басков придумал создать “права” для выступления на сцене

“Везде есть ассоциации, везде есть профсоюзы, но у эстрады никогда не было диалога и поддержки не только государственных учреждений, не только власти, но и коммерческих организаций. Когда действительно знаете огромное количество проводится конкурсов, фестивалей, а люди дальше не знают, куда им идти”, — обратил внимание Басков.

С появлением ассоциации у артистов появится организация, которая поможет в решении их проблем, вопросов. По словам певца, впереди очень много разговоров и обсуждений инициативы. В частности, он отметил вопрос лицензирования эстрадной деятельности. По мнению Баскова, стоит ввести получение документа для каждого музыканта, сделавшего соответствующий запрос.

“Как права. Чтобы брать машину, вы получаете права, при этом в правах есть свод законов определенных”, — пояснил принцип артист.

Пока неясно, будет ли предусмотрен механизм лишения прав — как и в случае с автомобильными.