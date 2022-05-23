Умерла звезда сериала “Щит и меч” Наталья Величко

Наталья Величко родилась 4 мая в городе Фрунзе (ныне Бишкек). В 1961 году она окончила Московское дирижерско-хоровое училище, в 1965 году — Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК), а в 1979-м — режиссерское отделение ВГИКа (мастерская А.Б. Столпера).

В 1965—1992 годах она работала в Театре-студии киноактера. В 1985 году ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР.

Актриса дебютировала на экране в 1963-м, снявшись в экранизации “Тишины” Ю. Бондарева. Фильмография Величко насчитывает более 30 фильмов, среди которых “Первый снег” (1964), “Щит и меч” (1968), “Пятьдесят на пятьдесят” (1972), “Охота на Изюбря” (2005) и др. Величко также поставила фильм “Ураган приходит неожиданно” и короткометражный “Служба ликвидации”.